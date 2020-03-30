Благоприятный прогноз: врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Уже в апреле распространение COVID-19 может пойти на спад. В этом уверен заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов. По его словам, коронавирус становится менее агрессивным.

«Я считаю, прогноз весьма благоприятный», - цитирует Шумилова РИА Новости.

В России на данный момент коронавирусом заражены более 1,5 тысяч человек. Большая часть из них - в Москве. В столице и области с сегодняшнего дня начали действовать ограничения против распространения болезни. Теперь на домашнем карантине должны оставаться все, независимо от возраста. Покидать дом можно в случаях посещения больницы, работы, магазина, а также если выбрасываешь мусор и выгуливаешь собаку.