Трамп анонсировал очередной «пик смертности» от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп анонсировал очередной пик смертности от COVID-19 на территории Соединенных Штатов. По его словам, это может произойти уже в ближайшее время.

«Пик смертности от нового коронавируса в США ожидается через две недели», – цитирует его Time.

Трамп также добавил, что меры против распространения коронавируса в стране продлены до конца апреля.

К настоящему моменту число подтвержденных случаев заражения в США превысило 142 тысячи. Известно о более 2,5 тысячи случаях летального исхода. В одном только штате Нью-Йорк зафиксировано более тысячи смертей.

Ранее сообщалось, что в Центральном парке Нью-Йорка возводят полевой госпиталь для зараженных коронавирусом. Лечебное учреждение будет рассчитано на 68 коек и оборудовано всем необходимым для проведения интенсивной терапии и реанимации.