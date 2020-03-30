Еще не пик эпидемии: полевой госпиталь возводят в Центральном парке Нью-Йорка

Полевой госпиталь для зараженных коронавирусом спешно возводят в Центральном парке Нью-Йорка. Лечебное учреждение будет рассчитано на 68 коек и оборудовано всем необходимым для проведения интенсивной терапии и реанимации.

Город сейчас находится в эпицентре эпидемии в США.

«Это просто катастрофа! У нас где-то 90% больных уже заражены в тяжелых формах этого заболевания. Коронавирус просто уничтожает людей. Нет инструментов. Никакой помощи ни от кого тоже нет», - говорит медсестра госпиталя Emergency Room (Нью-Йорк) Лия Илиас.

То, что сейчас происходит в США, где зараженных уже больше 140 тысяч, еще не пик эпидемии. Его ждут через две недели. Дональд Трамп прогнозирует, что вирус может убить в США от ста до двухсот тысяч человек. И это, по его словам, хороший сценарий.

А в стране, первой столкнувшейся с эпидемией - в Китае - уже объявили о победе над эпидемией. 93% всех зараженных коронавирусом там уже выздоровели.