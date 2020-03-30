В Минздраве рассказали, кто наиболее подвержен заражению COVID-19

Наибольшей опасности от коронавируса подвержены пожилые, а также люди с сахарным диабетом, ожирением, болезнями легких и бронхов, сердечно-сосудистой системы. Такое заявление сделал глава российского Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, в тяжелом состоянии находятся сейчас пациенты, не достигшие возраста 40 лет.

Мурашко добавил, что в данной ситуации категорически не рекомендуется употреблять алкоголь и курить. Министр отметил, что алкоголь сам по себе вреден в любых количествах, а каждый курильщик и так имеет какое-то заболевание легких, а том числе бронхит.

Глава Минздрава РФ призвал отказаться не только от вредных привычек, но и от тяжелой пищи.

«Самое правильное - рациональное и сбалансированное питание. Также физически упражнения в хорошо проветриваемых помещениях. Все, что укрепляет иммунитет, сейчас полезно», - цитирует Мурашко РИА Новости.

Министр отметил, что число заболевших в нашей стране растет и необходимо разорвать цепочку передач. Сейчас в России коронавирусом заражены более 1,5 тысяч человек. Большая часть из них - в Москве.