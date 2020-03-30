Ведущий эпидемиолог группы МО РФ рассказал о дезинфекции медучреждений Ломбардии

Российские военные специалисты продолжают противоэпидемические мероприятия в здравоохранительных учреждениях Ломбардии.

В мероприятиях задействованы расчеты мобильных дезинфекционных комплексов и авторазливочный станций. Уже продезинфицировано более 21 тысячи квадратных метров. Обработано 8 лечебных учреждений.

«Нами проведено эпидемиологическое обследование объекта, определен перечень дезинфекционных мероприятий, перечень обрабатываемых помещений, даны рекомендации медицинскому персоналу учреждения по соблюдению строгого противоэпидемического режима. Необходимо соблюдать поточность работы медицинского персонала, чтобы не пересекались потоки "чистые" и "грязными". Выход из учреждения должен осуществляться через санитарный пропускник. Регулярно должны осуществляться мероприятия по дезинфекции помещений. То есть текущая дезинфекция, соблюдение мер экстренной профилактики, медикаментозной», - рассказал подполковник медицинской службы, ведущий эпидемиолог группы МО РФ Виктор Колесников.

По его словам, такие мероприятия по обработке помещений спиртовым раствором являются высокоэффективными для предупреждения механизма передачи коронавирусной инфекции.

Накануне бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дизенцифионную обработку трех пансионатах для пожилых людей «Святого Джузеппе» в городе Часниго, «Чечилия Чачия дель Негро» и «Газа Сирена» города Леффе. Всего было продезинфицировано более 12 тысяч квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги.