Бунт против карантина: украинцы с боем вырвались из аэропорта Борисполь

Около сотни украинцев, которые прилетели домой рейсом из Вьетнама, с боем вырвались из киевского аэропорта Борисполь. А все из-за того, что они не захотели сидеть на обязательном двухнедельном карантине. Пассажиров пытались сдержать прибывшие полицейские и бойцы нацгвардии, но люди просто подхватили свой багаж, штурмом взяли двери терминала и разбежались.

Примечательно, что домой эти люди вернулись бесплатно. Рейс заказал вьетнамский бизнесмен, который решил помочь своим соотечественникам эвакуироваться из Киева.

По официальным данным, коронавирусом на Украине заразились 475 человек. Десять - скончались. Ранее в отставку отправили главу украинского Минздрава. Он не смог предложить президенту Зеленскому план борьбы с эпидемией и продержался на своем посту всего лишь месяц.