Оставайтесь дома: в Москве начали действовать новые ограничения

В двух регионах России - Москве и Подмосковье - с сегодняшнего дня вводятся дополнительные ограничительные меры против коронавируса. На домашнем карантине должны оставаться все, независимо от возраста.

Исключений всего несколько: если срочно нужно в больницу, на работу, если вас не перевели на удаленку . Можно сходить в близлежащий магазин, выбросить мусор и выгулять собаку - на расстоянии 100 метров от дома. Такие же меры вводятся и в Подмосковье.

Если выйти из дома все-таки пришлось, необходимо соблюдать социальную дистанцию. В указе, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным, она тоже прописана - 1,5 метра . Такое расстояние считается относительно безопасным. Исключение - только для поездок на такси. Здесь, по понятным причинам, дальше, чем на метр, отодвинуться не получится.

Но Москву не закрывают. Приехать или уехать из столицы можно, как и прежде. Речь идет только об ограничении передвижений по самому городу. Не вводится и комендантский час в Подмосковье. В МВД уже начали проверку по факту распространения такого фейка.

Самоизоляция - это пока что единственная мера, доказавшая свою эффективность в борьбе с распространением коронавируса. Пример - Китай, где уже объявили об окончании эпидемии. В условиях коронавируса главное - минимизировать контакты.

«Сейчас кому-то может показаться, что происходящее это какая-то игра. Кино наподобие голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит - это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», - заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он упомянул и об экономических последствиях, которые ощущаются уже сейчас. И если с резким падением цен на нефть наше правительство уже сталкивалось и знает, как поступать, то меры поддержки граждан во время пандемии беспрецедентны. Тем, кто оказался безработным в Москве, будут ежемесячно выплачивать около 20 тысяч рублей. А людям старше 65 уже начисляют дополнительно по две тысячи рублей на время самоизоляции и, если не будет нарушений режима, выделят еще столько же.

Оставаться дома - это возможность провести время с пользой. В Сети набирают популярность онлайн-тренировки взамен закрытым фитнес-клубам. Мастер-классы по речи и пластике записывают актеры театров. А певцы и артисты - песни на злобу дня.