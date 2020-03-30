Синоптик раскрыл причины резкого похолодания в части страны

Научный глава Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему так резко испортится погода. Причиной похолодания в европейской части страны послужит циклон, находящийся над Исландией.

Весь понедельник в столице обещает быть холодным, снежным и ветреным. Изменения погоды могут быть довольно опасны, о чем уже рассказали москвичам в экстренном предупреждении от МЧС.

Вильфанд рассказал, что холодные метаморфозы произойдут из-за влияния достаточно далекого природного явления. Над Исландей, на территории, где обычно правит циклон, получающийся от смешения воздуха Гренландии и Гольфстрима, неожиданно вошел в силу антициклон. При этом, центр его находится далеко над Атлантикой.

Это исключительное в метеорологии событие оказывает крайне сильное влияние на погоду других участков Земли из-за рекордного давления внутри. На восточной периферии явления будут проходить потоки полярного воздуха, остуженного до низких температур и охлаждающего воздух в Западной Европе и европейской России.