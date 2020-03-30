СМИ: советник Нетаньяху заразился COVID-19

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заразилась COVID-19. Она сдала тест на болезнь после того, как коронавирус был обнаружен у ее супруга.

По данным газеты Times of Israel, в последний раз она виделась с премьер-министром страны в четверг, 26 марта. Сообщается, что во время встречи соблюдалась необходимая дистанция.

Сейчас выявляются все, кто контактировал с Палух в последнее время.

Всего в Израиле подтверждено 4247 случаев заражения коронавирусом. 78 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 59 - на ИВЛ. Жертвами COVID-19 в Израиле стали 15 человек.