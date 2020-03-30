Минобороны РФ удостоено главного приза Международного салона «Архимед»

Впервые гран-при Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» было удостоено Министерство обороны России.

По решению международного жюри, главный приз присудили за совокупность технических решений, изобретений и инновационных проектов двойного назначения, презентованных в рамках салона 14 вузами и научно-исследовательскими организациями министерства.

Отмечается, что в 2020 году по линии ведомства было представлено более 150 проектов по перспективным направлениям военного и гражданского назначения.

Приз «Золотой Архимед» был вручен на торжественном закрытии салона начальнику Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны генерал-майору Андрею Гончарову 27 марта 2020 года.

По его словам, «Архимед» является одной из основных площадок, на которой ведомство ежегодно отбирает значительное число инновационных проектов в интересах Вооружённых Сил. В этом году экспертной комиссией ГУНИД МО РФ отобрано более 20 проектов для демонстрации на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020».