Изоляция от разума: почему жители столицы не боятся выходить на шашлыки во время пандемии

Несмотря на введенные ограничительные меры и призывы остаться дома некоторые жители страны восприняли слово карантин по-своему. Эти выходные десятки людей провели в парках и на улицах.

Оставайтесь дома - этот призыв сейчас звучит во множестве стран на множестве языков, среди которых есть и русский. Но любые призывы и предупреждения оказываются сразу забыты, как только в столицу приходит теплая погода. Такое удачное совпадение с неожиданными выходными пока побеждают страх москвичей перед вирусом.

Съемочная группа «Звезды» побывала в популярных местах отдыха Москвы, чтобы посмотреть, как же такому числу людей одновременно и в одном месте удается соблюдать режим самоизоляции.

«Мы соблюдаем все меры, витамины там. Белок кушаем, жиры...», - рассказывают нам там у Черкизовских прудов.

Кажется, свою вакцину они уже изобрели - шашлыки. Парки и скверы переполнены любителями жареного.

«Ну мы неделю ещё сидеть дома будем, точно. Сегодня ещё чуть-чуть и всё», - обещают отдыхающие.

С 28 марта в стране действуют ограничительные меры. Места массового скопления людей закрыты. Но для некоторых граждан это не препятствие - гуляют на улице.

Это касается и детей, которые из закрытых садов теперь перебрались на детские площадки. А атлеты-любители из фитнес-клубов теперь тренируются на свежем воздухе.

Притом, если сначала для молодых самоизоляция была лишь рекомендована, то с сегодняшнего дня она станет обязательной для всех жителей столицы без исключения.

Но главная группа риска - вернувшиеся из-за рубежа. Каждый из них обязан 14 дней пробыть в карантине, но в действительности даже эта мера, по мнению людей, оказывается не обязательной.

«Никто нас дома сидеть не обязывал», - считает жительница Свердловской области, которая вернулась из Тайланда.

Но в большинстве случаев разум все же побеждает. Улицы столицы опустели. Исчезли пробки на дорогах, в метро пассажиропоток снизился на 40%. Самоизоляция - микстура горькая, но её нужно принять как единственный способ остановить распространение вируса.