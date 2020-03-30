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Минобороны наращивает темпы строительства многофункциональных медцентров

Анна Берестовая
06:39 30.03.2020
Применение новейших технологий позволяет ускорить возведение объектов без ущерба качеству.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

За предшествующие сутки число рабочих, участвующих в строительстве многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ была увеличена на тысячу, составив 4,5 тысячи человек. Всего планируется возвести 16 центров в 15 регионах страны.

Работы проводятся круглосуточно в три смены. На всех объектах уже произведена заливка фундаментов, и выполняется монтаж зданий новых центров. На местах задействовано более 800 единиц строительной и специальной техники. Работы на территориях всех медицинских центров ведутся с опережением графика.

Строительная деятельность выполняется специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны РФ с участием инженерных и железнодорожных войск и реализуется по поручению Верховного главнокомандующего ВС России.

Эти центры возводятся с применением современных технологий, позволяющих сделать сроки строительства более сжатыми, не потеряв при этом в качестве и эксплуатационных характеристиках.

Учитывая важность и ограниченное время на выполнение задач, организация и мониторинг работ по строительству центров осуществляется в круглые сутки, в частности через Национальный центр управления обороной России.

Каждый центр будет укомплектован современнейшим оборудованием, среди которого компьютерные томографы и инструменты доя анестезиологии.

Также, уже одобрен состав медицинских работников, сейчас занимающихся повышением своей квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.

 Определен соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.

Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет готов и сдан уже к 20 апреля 2019 года. Также, в период с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники.

Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и гражданских, в случае экстренной ситуации.

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