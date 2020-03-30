В КНР выздоровели 93% зараженных коронавирусом

По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, количество зараженных коронавирусом COVID-2019 стремительно уменьшается - 2396 человек проходят госпитализацию, при этом 93% всех зараженных полностью выздоровели.

Отмечается, что в материковом Китае число зараженных составило 81 470 человек, в числе которых более 75 тысяч прошли лечение и были выписаны.

После того, как на территории КНР было объявлено об эпидемии коронавируса, не считая статистику провинции Хубэй, зарегистрировали 13 669 случаев заражения, среди которых 118 скончались.

В самой провинции Хубэй, где и располагался очаг COVID-2019, было зафиксировано 67 801 случаев заражения, 3186 - летальный исход, что составило 4,69%.

В Ухани, провинции Хубэй, смертность составила 5,09%.

По последним данным, жертвами опасной инфекции уже стали 3304 человек, смертность в среднем по стране составила 4,05%.

Напомним, что вспышка пневмонии нового типа была зафиксирована в КНР в конце декабря 2019 года.

Пик эпидемии в республике был пройден 12 марта 2020 года, сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения, пишет РИА Новости.