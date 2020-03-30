Враг не пройдет: как в Сирии борются с коронавирусом

В связи со вспышкой опасной коронавирусной инфекции в Сирии объявлена новая война - с вирусом COVID-2019. Днем и ночью коммунальщики обрабатывают дороги, улицы, площади и мосты хлорным раствором из специальных машин.

«Я трижды в день без выходных, на несколько часов выезжаю на улицы Алеппо. Утром, вечером и ночью поливаю их», - рассказал «Звезде» водитель спецмашины Али Батуш.

Алеппо - второй по величине город в Сирийской Арабской Республике, где до войны проживало 5 миллионов человек, сейчас - вдвое меньше.

«Самое главное - быстро убирать мусор с улиц, дезинфицировать дороги. У нас сейчас всего 370 человек, и несколько десятков единиц техники, а до войны было 2700 рабочих, и наш парк машин был в пять раз больше», - сказал заместитель губернатора Алеппо Яхья Дау.

Меры предосторожности повышенные - все кафе-бары и рестораны закрыты, продолжают работать только продуктовые магазины и то не все, аптеки и банки. Студенты и школьники отправились на вынужденные каникулы.

«Я уже две недели хожу на улице в маске. Снимаю ее только тогда, когда возвращаюсь в квартиру. Сейчас спешу на занятия домой. Мы учимся дистанционно. Мой учитель выйдет на связь по скайпу, и проверит, как я выполнил домашнее задание», - рассказал школьник Мухаммед Юсеф Абду.

На улицах Алеппо сейчас малолюдно, а те, кому необходимо выйти используют медицинские перчатки и маски.

«Мы закрыли зал для посетителей, но доставка работает. Конечно мы теряем часть дохода, но понимаем такие строгие меры необходимы. Наши повара работают в масках и перчатках. Мы давно уже на рынке и люди доверяют нам», - сообщил владелец пиццерии Давид Осланян.

Накануне Сирия закрыла свои границы для въезжающих в страну. Ограничения коснулись не только ависообщения, но и транспортных коридоров между провинциями.

Из-за возможного распространения короновируса с 13 апреля на 20 мая были перенесены парламентские выборы. По словам властей, принятые меры носят временный характер, но когда они будут отменены пока неизвестно.

Ночью на улицах дежурят патрули и экипажи скорой медицинской помощи. Во время комендантского часа на улицах действуют патрули.

По последним данным, в мире свыше 650 тысяч заболевших коронавирусом, жертвами стали более 30 тысяч.