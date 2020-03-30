Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Враг не пройдет: как в Сирии борются с коронавирусом

Светлана Головина
Максим Гриценко
04:54 30.03.2020
Из-за распространения опасной инфекции в республике был введен комендантский час.
Враг не пройдет: как в Сирии борются с коронавирусом
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В связи со вспышкой опасной коронавирусной инфекции в Сирии объявлена новая война - с вирусом COVID-2019. Днем и ночью коммунальщики обрабатывают дороги, улицы, площади и мосты хлорным раствором из специальных машин. 

«Я трижды в день без выходных, на несколько часов выезжаю на улицы Алеппо. Утром, вечером и ночью поливаю их», - рассказал «Звезде» водитель спецмашины Али Батуш.

Алеппо - второй по величине город в Сирийской Арабской Республике, где до войны проживало 5 миллионов человек, сейчас - вдвое меньше.

 «Самое главное - быстро убирать мусор с улиц, дезинфицировать дороги. У нас сейчас всего 370 человек, и несколько десятков единиц техники, а до войны было 2700 рабочих, и наш парк машин был в пять раз больше», - сказал заместитель губернатора Алеппо Яхья Дау.

Меры предосторожности повышенные - все кафе-бары и рестораны закрыты, продолжают работать только продуктовые магазины и то не все, аптеки и банки. Студенты и школьники отправились на вынужденные каникулы.

«Я уже две недели хожу на улице в маске. Снимаю ее только тогда, когда возвращаюсь в квартиру. Сейчас спешу на занятия домой. Мы учимся дистанционно. Мой учитель выйдет на связь по скайпу, и проверит, как я выполнил домашнее задание», - рассказал школьник Мухаммед Юсеф Абду.

На улицах Алеппо сейчас малолюдно, а те, кому необходимо выйти используют медицинские перчатки и маски.

 «Мы закрыли зал для посетителей, но доставка работает. Конечно мы теряем часть дохода, но понимаем такие строгие меры необходимы. Наши повара работают в масках и перчатках. Мы давно уже на рынке и люди доверяют нам», - сообщил владелец пиццерии Давид Осланян.

Накануне Сирия закрыла свои границы для въезжающих в страну. Ограничения коснулись не только ависообщения, но и транспортных коридоров между провинциями.

Из-за возможного распространения короновируса с 13 апреля на 20 мая были перенесены парламентские выборы. По словам властей, принятые меры носят временный характер, но когда они будут отменены пока неизвестно.

Ночью на улицах дежурят патрули и экипажи скорой медицинской помощи. Во время комендантского часа на улицах действуют патрули.

По последним данным, в мире свыше 650 тысяч заболевших коронавирусом, жертвами стали более 30 тысяч.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.03.2020, 12:32
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Дата29.03.2020, 15:54
«Самое пекло»: посол в Италии назвал российских вирусологов в Бергамо героями
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата26.03.2020, 14:26
ЗИС-5В: легендарная «трехтонка»
Дата29.03.2020, 07:43
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:24 В стране и мире
В КНР выздоровели 93% зараженных коронавирусом
05:00 В стране и мире
Видео
Российские специалисты провели дезинфекцию трех пансионатов в Ломбардии
05:00 Армия
Заболевших нет: в ВС РФ проведено 3756 тестирований на COVID-19
05:00 Армия
Видео
Российские саперы завершили гуманитарное разминирование земель Лаоса
04:54 В стране и мире
Враг не пройдет: как в Сирии борются с коронавирусом
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Берегите себя»: москвичей призывают не выходить из дома через громкоговорители
Российский космонавт показал с орбиты «растворившуюся» Луну
Видео
В Индии полицейские в масках коронавируса призвали жителей остаться дома
Видео
Котенка леопарда спасли от пожара в Приморье: видео
Видео
«Вы задержаны»: двое в химзащите вывели бизнесмена с губернаторского совещания на Сахалине
В России разработали бронебойный патрон для незаметной стрельбы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.