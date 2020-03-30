Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Использовать медицинские маски необходимо людям, которые уже заболели респираторными вирусными инфекциями, напоминают сотрудники Роспотребнадзора. Перечень рекомендаций, а также их основные функции были опубликованы на сайте ведомства.

По мнению специалистов, многоразовые маски можно использовать повторно только после обработки.

«В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара», - говорится в сообщении.

Помимо этого после обработки, необходимо прогладить ее горячим утюгом, уже без функции подачи пара, чтобы маска не оставалась влажной.

При использовании одноразовой маски также следует соблюдать правила ее утилизации - после носки ее необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть, после чего выбросить в мусорное ведро.

В ведомстве отметили, что в первую очередь защитная маска необходима людям, которые уже заболели, так как она удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека, в которой могут содержаться вирусы.

В то же время она эффективна, если человек избегает контактов, часто моет руки и дезинфицирует окружающие предметы.

Помимо этого использовать ее могут и здоровые люди во время посещении мест большого скопления людей, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана.

Согласно рекомендациям, медицинскую маску стоит носить людям, которые лечат заболевших или ухаживают за ними.