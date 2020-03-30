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В России разрабатывают три вакцины от COVID-19

Анна Берестовая
03:52 30.03.2020
Исследования российских ученых направлены на то, чтобы не просто разрешить сложившуюся ситуацию, но и избежать ее повторения.
В России разрабатывают три вакцины от COVID-19
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

В России на сегодняшний день начата разработка сразу трех потенциальных вакцин от нового типа вируса. В проектах задействованы высококвалифицированные профильные специалисты из Российской академии наук.

Наиболее на слуху - деятельность центра «Вектор» в Новосибирской области. Однако, как пишут РИА Новости со ссылкой на вице-президента, руководителя секции медико-биологических наук РАН академика Владимир Чехонин, есть и иные передовые лаборатории, занятые в разрешении проблемы.

Одна из них - лаборатория на биологическом факультете МГУ имени Михаила Ломоносова, в которой ученые пытаются создать прототип вакцины расширенного действия, с помощью которой можно будет противостоять различным коронавирусам.

Вторая - исследования в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, которые возглавляет академик Александра Габибова. В ней ищется рабочая формула и технология воспроизводства вакцины от COVID-19 с использованием самого белка вируса.

Также, Чехонин выделяет значимость работы Института общей генетики имени Вавилова, возглавляемые профессором Козловым. Вакцина, которую пытаются добыть там, также потенциально может помочь от нескольких штаммов вируса, так как несет на себе три белка болезнетворных соединений.

Ученый выразил надежду, что поиски специалистов окончатся успехом и у России окажутся в распоряжении не просто вакцины от коронавируса, но и подстраховка на будущее.

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