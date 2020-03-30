Котенка леопарда спасли от пожара в Приморье: видео

В Приморском крае сотрудникам национального парка «Земля леопарда» удалось спасти от пожара редкого котенка дальневосточного леопарда. Кадры с места произошедшего были опубликованы в Сети.

На видео хорошо видно, как котенок оказался один вблизи стремительно распространяющегося на территории нацпарка пламени и пытается сбежать от него.



«Оперативно прибывшие на место сотрудники "Земли леопарда" сумели вовремя потушить пожар, не допустив проникновения огня в сам нацпарк», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Также в релизе отмечено, что данная ситуация наглядно продемонстрировала насколько реальную и страшную угрозу пожары несут редким животным, «которые беззащитны перед лицом этой разрушительной стихии в родном доме».

Для выполнения оперативных противопожарных работ на территории нацпарка «Земля леопарда» создан резервный запас ГСМ, а также вся техника и оборудование приведены в повышенную готовность.