В США провели почти 900 тысяч тестов на COVID-19

В Соединенных Штатах с момента ввоза в страну эпидемии было проведено больше 894 тысячи тестов на коронавирус. Об этом проинформировал общественность глава Офицерского корпуса службы здравоохранения США в Минздраве государства Бретт Джируар .

В ответ на это сообщение Дональд Трамп заявил, что причиной лидерства США по числу заболевших COVID-19 является большое число проведенных тестов.

Соединенные Штаты обошли Италию в незавидном рейтинге заболевания еще в четверг, 26 марта. По статистике университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано более 137 тысяч инфицированных.

ВОЗ официально признала новую коронавирусную инфекцию, распространившуюся по многим странам мира, пандемией. Изменение статуса болезни произошло 16 мата. В общей сложности, подвержены заражению оказались более 634 тысяч человек.