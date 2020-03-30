Эксперт объяснила разные формы протекания коронавируса

ЭкТечение заболевания новой коронавирусной инфекций COVID-2019 зависит от того, как человек ее приобрел, считает доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова заявила.

По ее словам, наиболее тяжелую форму можно приобрести при заражении непосредственно от разносчиков вируса.

«Вирус, пройдя через несколько носителей, адаптируется. Это означает, что симптомы становятся мягче, а смертность ниже», - отметила Карпова.

Также она пояснила, что осложняется ситуация и особенностью самого COVID-2019, в частности, длительным инкубационный периодом, который в среднем составляет около пяти дней и дольше, что в разы больше по сравнению с обычным гриппом, у которого этот показатель составляет два-три дня.

Помимо этого вирусолог добавила, что о случаях повторного заражения данным типом коронавируса в научной среде пока подтверждения не было.

«Известно, что иммунитет вырабатывается, и это хорошо. Что касается волн вируса, то это вполне возможно. Как и любое респираторное заражение, оно идёт волнообразно», - сказала Карпова в интервью RT.

Согласно последним данным, на территории России было зафиксировано 1534 случая заболевания, среди которых 8 - летальный исход.