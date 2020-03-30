В Подмосковье сообщили о выплатах потерявшим работу из-за COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объяснил механизм начисления выплат гражданам, оставшимся без работы из-за коронавируса и мер по его сдерживанию.

В своем Instagram он отметил, что главной целью пособий является поддержка людей, чей трудовой статус пострадал в связи с пандемией. Таким образом, деньги будут выделены жителям области, которые проработали как минимум 60 дней в 2020 году. Как была оформлена работа - по трудовой или по договору - не имеет значения.

На пособие суммой 15 тысяч рублей смогут рассчитывать лишь россияне, уволенные не по причине дисциплинарного проступка.

Ранее в Подмосковье были введены новые ограничения в связи с коронавирусной ситуацией в России и в мире.

За последние сутки по стране в 26 регионах были зарегистрированы 270 случаев заражения COVID-19. НА Московскую область из общего числа приходится 27 заболевших.