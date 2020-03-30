В КНДР сообщили об испытаниях многозарядной пусковой установки
Отмечается, что запуск был осуществлен с целью проверки технических характеристик.
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В Северной Корее проведены испытания крупногабаритной многозарядной пусковой установки с целью проверки стратегической и технической характеристик.
На данный момент тип установки не сообщается, однако уточняется, что испытания прошли успешно, пишет центральная газета республики Rodong Sinmun.
Накануне 29 марта КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря, которые пролетели около 230 километров на максимальной высоте 30 километров.