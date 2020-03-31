В ВС РФ провели 4035 тестирований на коронавирус

В Вооруженных Силах России проведено 4035 тестирований военнослужащих на коронавирус. Все анализы имеют отрицательный результат, заболевшие отсутствуют.

В 32 госпиталях развернуты особые отделения вместительностью 4800 койко-мест. Готовы для использования 2782 аппарата искусственной вентиляции легких.

Функционируют девять оперативных групп, занимающихся мониторингом санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке в ВС России.

Действуют 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления наличия вируса, приводящего к появлению инфекции COVID-19.

Доступны для использования 5554 стационарных пункта, занимающихся контролем термометрии. Кроме этого, сформировано 1647 расчетов, производящих дезинфекцию территории. В Вооруженных Силах РФ организованы 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп оперативного реагирования.

Ранее было сообщено, что российские военнослужащие осуществили дезинфекцию трех итальянских пансионатов. Специалисты продолжают санитарные мероприятия в Ломбардии, в рамках помощи нашей страны в борьбе с коронавирусом на территории сильно пострадавшей от заболевания провинции Италии.