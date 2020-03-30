Из-за непогоды в Москве продлили экстренное предупреждение

В связи с ухудшениями погодных условий в Москве в МЧС сообщили, что экстренное предупреждение будет действовать до вечера 31 марта.

«21.00 30 марта до 18.00 31 марта в Москве ожидается снег, местами метель, усиление северного ветра с порывами 12-17 м/с и гололедица», - говорится на сайте ведомства.

Помимо этого во время пребывания на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.