В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

В Санкт-Петербурге скончался второй пациент, у которого обнаружили коронавирус, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Итого в Санкт-Петербурге на сегодняшний день два человека, которые ушли из жизни с этим диагнозом», - передает слова губернатора ТАСС.

Первый пациент с COVID-2019 умер в Петербурге 28 марта. Всего в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания инфекцией. За минувшие сутки первый пациент Подмосковья скончался в результате заболевания, и еще четыре человека умерли в Москве. У всех пациентов был ряд хронических заболеваний.

В связи с распространением инфекции 19 регионов России ввели режим самоизоляции. Согласно новым ограничениям всем гражданам нельзя покидать дома без уважительной причины: для похода в магазин, выгула собаки или во время следования на работу. В случае нахождения в общественном месте необходимо соблюдать дистанция 1,5 метра.