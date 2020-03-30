В новом статусе: какие регионы РФ перешли в режим самоизоляции

По состоянию на 30 марта, режим самоизоляции введен на территории 19 регионов России: в Москве, Подмосковье, Мурманской, Калининградской, Волгоградской, Липецкой, Свердловской, Саратовской, Ульяновской, Архангельской, Новгородской, Рязанской, Калужской и Курской областях, в Татарстане, республике Адыгея и Марий Эл и в городе Санкт-Петербург.

29 марта в Москве и Подмосковье ввели ряд ограничений в связи с распространением инфекции. На домашнем карантине должны оставаться все, независимо от возраста.Исключений всего несколько: если срочно нужно в больницу, на работу, если вас не перевели на удаленку . Можно сходить в близлежащий магазин, выбросить мусор и выгулять собаку - на расстоянии 100 метров от дома. Если выйти из дома все-таки пришлось, необходимо соблюдать социальную дистанцию. В указе, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным, она тоже прописана - 1,5 метра.

Аналогичные меры ввел 30 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Режим полной изоляции теперь должны соблюдать все граждане, а не только те, кому за 65. Последние не должны покидать дома до 14 апреля, на всех остальных ограничения действуют до 5 апреля.

25 марта во время обращения к нации Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».