В Москве за прошедшие сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались четыре пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус.

«Возраст пациентов - от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких», - уточнили в оперштабе.

Все больные имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Двое из них страдали сахарным диабетом. Среди сопутсвующих заболеваний также выявлены бронхиальная астма, хронический пиелонефрит, хроническая ишемия мозга.

Ранее стало известно о первом летальном случае из-за коронавируса в Подмосковье. 65-летняя пациентка скончалась от осложнений, вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний.

По данным на 30 марта, в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Большинство больных находятся в Москве. На территории столицы и области введен режим самоизоляции не только для пожилых, а для всех граждан, независимо от возраста.