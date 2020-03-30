В Белом доме рассказали об итогах переговоров Трампа и Путина

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп согласились, что на энергетическом рынке мира необходима стабильность. К такому выводу главы государств пришли после телефонных переговоров, которые состоялись 30 марта.

Как сообщил представитель Белого дома Джадд Дир, стороны обсудили и другие важные вопросы глобальной повестки. В их числе сирийское урегулирование, стратегическая стабильность и пандемия коронавируса.

Ранее о состоявшихся переговорах рассказали в Кремле. Там также отметили, что главы государств обменялись мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. В ходе беседы появилась договоренность о российско-американских консультациях по линии министров энергетики.