«Не выполняли рекомендации»: власти Москвы назвали причины введения полной самоизоляции

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила об улучшении ситуации с самоизоляцией граждан в столице. Она уточнила, что режим был введен из-за того, что многие не выполняли рекомендации.

Также она назвала контактный способ - основным путем заражения коронавирусом.

Жителей Москвы призвали не покидать своих домов без веских поводов и по возможности отложить посещение поликлиник, сказала Ракова в программе «Время» на Первом канале. В случае, если понадобится медицинская помощь, пожилым людям следует вызвать врача на дом.

Вице-мэр также подчеркнула, что регулярный отчет о своей геолокации станет обязательным условием лечения коронавируса для тех, кто проходит его на дому.

По данным на 30 марта, в Московской области зарегистрировано 119 случаев заражения инфекцией. Большинство из остальных 1836 - в Москве. На территории столицы и области введен режим самоизоляции не только для пожилых, а для всех граждан, независимо от возраста.