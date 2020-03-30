Цены на нефть марки Brent опустились до $26,6
Нефтяное сырье двух марок заметно уступило в цене по данным торгов.
© Фото: wti Daniel Radicevic, imagebroker.com, Globallookpress
На нефтяном рынке вновь резко обрушились цены. По данным всемирных торгов, стоимость сырья марки Brent стала ниже на 4,65%. Нефть марки WTI подешевела еще сильнее, опустив цену на 8,52% и впервые с 2002 года став дешевле 20 долларов за баррель и составив 19,98 в зеленой валюте.
По подсчитанным данным нефтесырье Brent теперь обойдется закупщикам в 19,98 доллара за баррель. Об этом пишут РИА Новости.
Важно отметить, что стоимость фьючерсов WTI подсчитывалась на май, цена Brent же, в свою очередь, была определена на июнь 2020 года.