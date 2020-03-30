Интернет-магазины намерены обеспечивать россиян товарами в условиях карантина

Жителей России в условиях карантина, связанного с пандемией коронавируса, готовы обеспечивать всеми необходимыми товарами интернет-магазины. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.



По его словам, на данный момент на площадке АКИТ обсуждаются стандарты, по которым будут работать пункты выдачи заказов и курьерская доставка, однако они будут жестче, чем требования Роспотребнадзора.

«Никто не собирается лишать людей возможности заказывать себе товары, но люди должны понимать, что нужно в эту неделю постараться максимально не выходить из дома», - сказал Соколов.

В связи с этим к пунктам выдачи заказов, которые продолжат работу, будут предъявлены дополнительные требования. Так, чтобы люди не задерживались в помещениях, будет отменена возможность примерить одежду и исключен дополнительный товарный ассортимент.



Помимо этого, интернет-магазинам будет рекомендовано работать только с предоплаченными заказами, пишет РИА Новости.