В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

Первый летальный случай от заболевания коронавирусом зарегистрирован в Подмосковье. 30 марта от осложнений, вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний скончалась 65-летняя пациентка.

В мособлштабе сообщается, что при поступлении в больницу у нее была диагностирована двухсторонняя пневмония. Больная также страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и перенесла в прошлом году инфаркт.

«Врачами оказан весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий, однако спасти женщину не удалось», - сказано в сообщении.

По данным на 30 марта, в Московской области зарегистрировано 119 случаев заражения инфекцией. Большинство из остальных 1836 - в Москве. На территории столицы и области введен режим самоизоляции не только для пожилых, а для всех граждан, независимо от возраста.