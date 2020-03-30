Не более 500 человек в сутки: в Росавиации рассказали о возвращении граждан РФ

В Росавиации заявили об ограничении количества вывозных чартерных рейсов для возвращения из-за рубежа наших соотечественников. Сообщение о временных ограничениях опубликовано 30 марта на сайте Росавиации.

«Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки», - сообщает Росавиация.

По данным на 30 марта, число заболевших коронавирусом в мире составляет почти 723 тысячи человек, количество летальных случаев достигло отметки в 33977. В России зарегистрировано 1836 пациентов с диагнозом коронавирус.