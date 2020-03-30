За несколько тысяч: продавцы на рынках стали завышать цены на имбирь
На Лосиноостровском рынке в Москве стоимость имбиря в пик эпидемии коронавирусной инфекции подскочила до 2000 рублей.
Однако, когда покупательница спросила документы на торговую точку, мужчина, который стоял рядом с прилавком, по всей вероятности, хозяин магазина, сбросил цену до 50 рублей.
«По какой цене продаете имбирь?» -спрашивает девушка уже у другого продавца.
«3000 рублей», - отвечает он ей.
Они объясняют это тем, что покупают товар за такие же деньги на базе.
Ранее в Сети появилась информация, что в профилактике коронавируса помогают такие продукты как чеснок, лимон, имбирь, ананас, манго, апельсины, лук. Из-за этого данные продукты взлетели в цене или вовсе исчезли с прилавков магазинов.
В Краснодаре цена на «чудодейственную» пряность побила рекорд - 7000 рублей за килограмм.
По другой версии, защитить от коронавируса могут продукты, которые составляют основу средиземноморской диеты: яйца, рыба, бобовые, овощи, фрукты.
В России, по данным на 30 марта, 1836 человек заразились коронавирусом. Умерло девять пациентов.