За несколько тысяч: продавцы на рынках стали завышать цены на имбирь

На Лосиноостровском рынке в Москве стоимость имбиря в пик эпидемии коронавирусной инфекции подскочила до 2000 рублей.

Однако, когда покупательница спросила документы на торговую точку, мужчина, который стоял рядом с прилавком, по всей вероятности, хозяин магазина, сбросил цену до 50 рублей.

«По какой цене продаете имбирь?» -спрашивает девушка уже у другого продавца. «3000 рублей», - отвечает он ей.

Они объясняют это тем, что покупают товар за такие же деньги на базе.

Ранее в Сети появилась информация, что в профилактике коронавируса помогают такие продукты как чеснок, лимон, имбирь, ананас, манго, апельсины, лук. Из-за этого данные продукты взлетели в цене или вовсе исчезли с прилавков магазинов.

В Краснодаре цена на «чудодейственную» пряность побила рекорд - 7000 рублей за килограмм.

По другой версии, защитить от коронавируса могут продукты, которые составляют основу средиземноморской диеты: яйца, рыба, бобовые, овощи, фрукты.

В России, по данным на 30 марта, 1836 человек заразились коронавирусом. Умерло девять пациентов.