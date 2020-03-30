В оперштабе опровергли информацию о карантине в Москве до 14 апреля

Распространенное вечером 30 марта сообщение оперативного штаба по контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве о сроке режима самоизоляции до 14 апреля было опровергнуто. Штаб отметил, что карантин необходимо соблюдать в «ближайшее время».

«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции введен для всех жителей столицы независимо от их возраста. Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу», — сообщили в оперативном штабе.

Ранее там заявляли, что введенный с понедельника в Москве режим обязательной самоизоляции для всех москвичей независимо от возраста будет действовать до 14 апреля.

Срок режима самоизоляции определяется указом Президента РФ. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома.

На территории Москвы зафиксировано больше всего случаев заболевания COVID-19 по стране - 1226 из 1836. Вслед за столицей и Подмосковьем власти ряда других российских регионов тоже решили ввести режим самоизоляции.