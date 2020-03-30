«Большая утрата»: Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Бондарева

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил соболезнования Союзу писателей России в связи со смертью писателя-фронтовика Юрия Бондарева. Писатель скончался в воскресенье на 97-м году жизни 29 марта.

«Ушел из жизни выдающийся писатель, честный, принципиальный и волевой человек. Он достойно прошел суровые испытания на фронтах Великой Отечественной, пользовался заслуженным и непререкаемым авторитетом. Кончина Юрия Васильевича – это большая утрата», - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам министра военного ведомства, герои его произведений служат примером мужества, отваги и преданности долгу.

Юрий Бондарев родился в 1924 году, прошел всю войну, а после нее поступил в Литературный институт им. А. М. Горького, где окончил семинар К. Паустовского.

Широкую известность Юрий Бондарев получил, как автор военных рассказов, повестей и романов, в которых он без прикрас описывает тяжести военных лет. По его книгам сняты знаменитые фильмы о Великой Отечественной войне: «Горячий снег» и «Батальоны просят огня». Также Бондарев являлся соавтором легендарной эпопеи о войне «Освобождение».