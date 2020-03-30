Лавров обсудил с Помпео пандемию коронавируса

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с государственным секретарем США Майклом Помпео. Тема беседы касалась пандемии коронавируса в мире.

Как уточнили в МИД РФ, дипломаты обсудили и другие темы. В частности, речь шла о стратегической стабильности, сирийском урегулировании и вопросам двусторонних отношений. Стороны также подтвердили намерение содействовать реализации решений саммита G-20, который состоялся 26 марта по видеосвязи.

«В развитие беседы по телефону президентов России и США, проведенной несколькими часами ранее, главы внешнеполитических ведомств продолжили обмен мнениями по ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

К настоящему моменту число подтвержденных случаев заражения в США превысило 150 тысяч. Известно о более 2,5 тысячи случаях летального исхода. В одном только штате Нью-Йорк зафиксировано более тысячи смертей.