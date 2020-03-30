Власти Петербурга ввели режим полной самоизоляции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал обновленное постановление о мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, согласно которому вводится режим самоизоляции для всех жителей города.

Граждане старше 65 лет должны не покидать дома до 14 апреля, остальные - до 5 апреля.

«Не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров», - говорится в сообщении, которое опубликовано на официальном сайте городского правительства.

Уточняется, что режим самоизоляции не распространяется на сотрудников организаций, чье функционирование невозможно без них, и работников сферы здравоохранения.

При этом разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра в общественных местах.

Также в постановлении указано, что до 1 июня на территории Санкт-Петербурга необходимо временно приостановить бронирование, прием и размещение граждан в пансионах, домах отдыха.

Вслед за Москвой и Подмосковьем о режиме самоизоляции объявили в 15 регионах страны.