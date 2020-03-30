Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В США нашли способ лечить коронавирус кровью выздоровевших

Анна Жукова
20:05 30.03.2020
В крови перенесших COVID-19 содержатся антитела против этой инфекции, но эффективность и безопасность данного метода еще не подтверждены.
В США нашли способ лечить коронавирус кровью выздоровевших
© Фото: Marijan Murat dpa Globallookpress

В США одобрено лечение коронавируса плазмой крови выздоровевших людей. Правда, применять это средство можно только в крайнем случае. Дело в том, что в крови перенесших COVID-19 содержатся антитела против этой инфекции, но эффективность и безопасность данного метода еще не подтверждены.

На прошлой неделе Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) опубликовало правила применения этого вида лечения. В документе подчеркивается, что исследования еще не завершены, и данное лекарство можно применять, только если пациент находится при смерти. Например, дышит менее 30 раз в минуту или уровень кислорода у него в крови менее 94% от нормального. Для переливания плазмы врач должен получить разрешение от FDA.

Донор также должен обладать определенными требованиями. Его инфицирование коронавирусом должно быть подтверждено. За две недели до сдачи плазмы у донора не должно быть никаких симптомов заболевания. Более того, тест должен подтвердить, что человек больше не является носителем COVID-19.

Лечение коронавируса плазмой крови уже применяли в Китае и Израиле. Ранее этот же метод использовался для борьбы с атипичной пневмонией, а еще ранее - с «испанкой» . Однако тогда, напротив, переливание крови проводили на ранних стадиях лечения.

Утром 30 марта стало известно, что ученые Российской академии наук (РАН) разрабатывают три вакцины для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.03.2020, 12:32
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Дата30.03.2020, 07:33
Мощь «Пионов» и «Тюльпанов»: артиллеристы ЮВО уничтожили «врага» в горах Северного Кавказа
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата30.03.2020, 08:42
«Ростех»: танк Т-90М «Прорыв» начнут поставлять в войска в этом году
Дата29.03.2020, 07:43
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
20:56 В стране и мире
В оперштабе опровергли информацию о карантине в Москве до 14 апреля
20:28 В стране и мире
Власти Петербурга ввели режим полной самоизоляции
20:25 В стране и мире
Лавров обсудил с Помпео пандемию коронавируса
20:10 В стране и мире
Видео
За несколько тысяч: продавцы на рынках стали завышать цены на имбирь
20:05 В стране и мире
В США нашли способ лечить коронавирус кровью выздоровевших
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:56 В стране и мире
В оперштабе опровергли информацию о карантине в Москве до 14 апреля
20:41 В стране и мире
«Большая утрата»: Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Бондарева
20:28 В стране и мире
Власти Петербурга ввели режим полной самоизоляции
20:25 В стране и мире
Лавров обсудил с Помпео пандемию коронавируса
20:10 В стране и мире
Видео
За несколько тысяч: продавцы на рынках стали завышать цены на имбирь
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными
«Долгожданный результат»: стали известны итоги теста на COVID-19 у Игоря Николаева
Видео
«Берегите себя»: москвичей призывают не выходить из дома через громкоговорители
Российский космонавт показал с орбиты «растворившуюся» Луну
Видео
В Индии полицейские в масках коронавируса призвали жителей остаться дома
Видео
Котенка леопарда спасли от пожара в Приморье: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.