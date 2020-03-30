В США нашли способ лечить коронавирус кровью выздоровевших

В США одобрено лечение коронавируса плазмой крови выздоровевших людей. Правда, применять это средство можно только в крайнем случае. Дело в том, что в крови перенесших COVID-19 содержатся антитела против этой инфекции, но эффективность и безопасность данного метода еще не подтверждены.

На прошлой неделе Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) опубликовало правила применения этого вида лечения. В документе подчеркивается, что исследования еще не завершены, и данное лекарство можно применять, только если пациент находится при смерти. Например, дышит менее 30 раз в минуту или уровень кислорода у него в крови менее 94% от нормального. Для переливания плазмы врач должен получить разрешение от FDA.

Донор также должен обладать определенными требованиями. Его инфицирование коронавирусом должно быть подтверждено. За две недели до сдачи плазмы у донора не должно быть никаких симптомов заболевания. Более того, тест должен подтвердить, что человек больше не является носителем COVID-19.

Лечение коронавируса плазмой крови уже применяли в Китае и Израиле. Ранее этот же метод использовался для борьбы с атипичной пневмонией, а еще ранее - с «испанкой» . Однако тогда, напротив, переливание крови проводили на ранних стадиях лечения.

Утром 30 марта стало известно, что ученые Российской академии наук (РАН) разрабатывают три вакцины для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.