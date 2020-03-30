Путин присвоил Шаймуратову звание Героя России
Командир легендарной 112-й (16-й Гвардейской) Башкирской дивизии награжден за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны.
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Президент РФ Владимир Путин присвоил генерал-майору, легендарному командиру 112-й (16-й Гвардейской) Башкирской дивизии Мингалею Шаймуратову посмертно звание Героя России.
Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
Дивизия Шаймуратова в годы войны стала абсолютным рекордсменом сухопутных войск Красной армии по количеству Героев Советского Союза - 78 человек. Теперь звания Героя удостоился и их командир.
За годы Великой Отечественной войны шаймуратовская дивизия прошла свыше 4000 километров. Она была отмечена 15 раз в приказах Верховного Главнокомандующего как отличившаяся в боях.