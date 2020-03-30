Более 700 москвичей готовы помочь пожилым людям во время карантина

В столице на добровольной основе более 700 молодых людей прошли обучение, чтобы оказывать квалифицированную помощь пенсионерам, которые не в состоянии сами сходить за продуктами или лекарствами во время необходимого согласно распоряжению правительства РФ нахождения на карантине.

Молодые люди прошли обучение, на котором ознакомились с правилами, как действовать по четко отработанной схеме, чтобы свести риск заражения к нулю. Не заходить в квартиры, пользоваться масками и антисептиками.

Задание волонтеры получают через call-центры, куда звонят люди из группы риска. Пенсионеры старше 65 лет и те, кто страдает серьезными заболеваниями. Чаще всего они просят выгулять собаку, вынести мусор, принести лекарства, продукты, товары первой необходимости. Заявке присваивают номер и отправляют волонтера по адресу, откуда поступил вызов.

Такие группы добровольцев созданы во всех регионах.