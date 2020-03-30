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Бесплатный доступ к социально-значимым сайтам заработает в РФ раньше запланированного

Анна Жукова
18:46 30.03.2020
Россияне смогут воспользоваться образовательными проектами, послушать музыку и посмотреть кино.
Бесплатный доступ к социально-значимым сайтам заработает в РФ раньше запланированного
© Фото: mos.ru

В условиях домашней самоизоляции доступ в интернет становится первой необходимостью, поэтому бесплатный доступ к ряду социально-значимых интернет-сервисов откроют досрочно.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, ускорив реализацию проекта «Доступный интернет». Воспользоваться бесплатными ресурсами можно будет уже с 1 апреля, а не с 1 июня, как планировалось ранее. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Бесплатными будут не только образовательные программы для детей и взрослых, но и музыка, а также советские фильмы. Полный список ресурсов определит экспертный совет при Минкомсвязи.

Бесплатный доступ к полезным ресурсам россияне получат по поручению Владимира Путина, которое он дал во время послания Федеральному собранию. По словам президента, доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом страны.

По словам директора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, сейчас в список попадают сайты социальной направленности, имеющие наибольшую посещаемость, однако вскоре этот список будет расширен. Он также отметил, что для операторов связи в этих условиях необходимо создавать преференции и возможности для роста.

Ранее, 15 января, Владимир Путин заявил, что граждане России должны получить свободный доступ к социально значимым отечественным ресурсам и не платить за трафик. Он поручил правительству обеспечить бесплатный доступ к ним до 1 июня. Об этом говорится в перечне поручений, сформулированных по посланию Федеральному собранию.

Накануне в Москве ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Покидать дом можно только для обращения за экстренной медицинской помощью, если необходимо поехать на работу, сходить в ближайший магазин или аптеку.

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