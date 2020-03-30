Путин и Трамп провели телефонный разговор

Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник 30 марта провели телефонный разговор, в ходе которого они выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире. Лидеры двух стран проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе.

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