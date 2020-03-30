Путин и Трамп провели телефонный разговор
Лидеры выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире.
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Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник 30 марта провели телефонный разговор, в ходе которого они выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире.
Лидеры двух стран проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе.
Также главы государств обменялись мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти.
«Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики. Затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений», - сказано в сообщении на сайте Кремля.
Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов.