Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными

Северные олени почувствовали первые признаки наступления весны и начали мигрировать в более холодные территории. Несколько десятков благородных животных переходили дорогу в четырех километрах от села Аксарка, не обращая внимания на то, что главными на трассе являются, вообще-то, водители автомобилей.

«Живая пробка» попала в объектив главы района Ивана Сакала, который по чистой случайности ехал в это время там на машине и стал свидетелем нарушения животными правил дорожного движения.

«Признаки ямальской весны. Олени начали движение на север», - написал глава района в Instagram, опубликовав видеоролик.

Погонщика, который направлял бы животных в нужную им сторону, рядом со стадом не оказалось. Скорее всего, олени дикие и не принадлежат никакому хозяину, кроме природы.