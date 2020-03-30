Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

СМИ: режим самоизоляции для москвичей действует до 14 апреля

Ирина Егорова
18:02 30.03.2020
С 30 марта в Москве введен режим самоизоляции для всех граждан вне зависимости от возраста.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Режим самоизоляции для москвичей действует до 14 апреля, передает ТАСС

«Согласно указу Мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», - говорится в сообщении.

Официального подтверждения информации пока нет. 

С 30 марта в Москве введен режим самоизоляции для всех граждан вне зависимости от возраста. Так, выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина либо для получения экстренной медицинской помощи, позже будут введены спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции. Покидать квартиру можно для поездок на работу. Выезжать из столицы и въезжать в нее разрешается.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.03.2020, 12:32
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Дата30.03.2020, 07:33
Мощь «Пионов» и «Тюльпанов»: артиллеристы ЮВО уничтожили «врага» в горах Северного Кавказа
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата30.03.2020, 08:42
«Ростех»: танк Т-90М «Прорыв» начнут поставлять в войска в этом году
Дата29.03.2020, 07:43
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
18:58 В стране и мире
Видео
Более 700 москвичей готовы помочь пожилым людям во время карантина
18:46 В стране и мире
Бесплатный доступ к социально-значимым сайтам заработает в РФ раньше запланированного
18:02 В стране и мире
Видео
СМИ: режим самоизоляции для москвичей действует до 14 апреля
18:02 В стране и мире
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции для граждан
17:57 В стране и мире
Видео
«Проявить сознательность»: Валерия призывает к благоразумному соблюдению карантина
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:58 В стране и мире
Видео
Более 700 москвичей готовы помочь пожилым людям во время карантина
18:55 Армия
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
18:46 В стране и мире
Бесплатный доступ к социально-значимым сайтам заработает в РФ раньше запланированного
18:41 В стране и мире
Видео
Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными
18:33 В стране и мире
Путин и Трамп провели телефонный разговор
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными
«Долгожданный результат»: стали известны итоги теста на COVID-19 у Игоря Николаева
Видео
«Берегите себя»: москвичей призывают не выходить из дома через громкоговорители
Российский космонавт показал с орбиты «растворившуюся» Луну
Видео
В Индии полицейские в масках коронавируса призвали жителей остаться дома
Видео
Котенка леопарда спасли от пожара в Приморье: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.