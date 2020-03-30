СМИ: режим самоизоляции для москвичей действует до 14 апреля

Режим самоизоляции для москвичей действует до 14 апреля, передает ТАСС

«Согласно указу Мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», - говорится в сообщении.

Официального подтверждения информации пока нет.

С 30 марта в Москве введен режим самоизоляции для всех граждан вне зависимости от возраста. Так, выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина либо для получения экстренной медицинской помощи, позже будут введены спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции. Покидать квартиру можно для поездок на работу. Выезжать из столицы и въезжать в нее разрешается.