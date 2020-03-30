Путин поручил создать дополнительные центры диагностики коронавируса в регионах

Президент Российской Федерации Владимир Путин в целях защиты народонаселения страны от заражения китайским вирусом COVID-19 распорядился предпринять новые меры для создания барьера от инфекции.

Их выполнение должны обеспечить Координационный совета при правительстве и рабочая группа Госсовета по противодействию коронавирусной инфекции.

«Обращаю внимание: сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение», - отметил Владимир Путин на совещании с полномочными представителями президента в федеральных округах, которое проходило в режиме видеоконференции.

Так, согласно поручению главы государства, дополнительные центры по диагностике коронавируса как в государственных, так и в частных медицинских организациях, должны быть развернуты в регионах.

«Сделать это нужно, чтобы уже в ближайшие дни резко нарастить объемы тестирования на коронавирус», - сказал глава Российской Федерации.

Владир Путин подчеркнул, что в ближайшие дни должна быть завершена полная инвентаризация состояния и готовности медицинских учреждений. Все они, относящиеся к системе Минздрава, Федерального медико-биологического агентства, ведомственных, частных клиник и больниц, должны быть зарегистрированы в единой базе данных.

Кроме того, в региональных больницах должен быть резерв свободных коек, а медики должны пройти дополнительное обучение для работы на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Президент подчеркнул, что «кадрового дефицита при любом развитии ситуации быть не должно».

«Бережного Бог бережет», - напомнил народную пословицу глава России.

Владимир Путин напомнил полномочным представителям президента в федеральных округах, что особое внимание должно быть уделено людям старшего поколения, которым больше 65 лет и они находятся в группе риска. С пенсионерами нужно провести разъяснительную работу и прямо сказать, что правительство думает о них, но и они сами тоже должны подумать о себе. Для этого нужно оставаться дома, в случае, если люди хотят сохранить свои жизни и здоровье.