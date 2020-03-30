В Липецкой области объявлен режим самоизоляции для граждан

В Липецкой области Российской Федерации подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим глава региона Игорь Артамонов ввел карантин на территории, как это уже сделано в столице страны Москве, а также Московской и Рязанской областях.

Артамонов призвал граждан соблюдать режим самоизоляции с 31 марта по 14 апреля.

«Из-за преступной халатности некоторых людей появляются новые очаги, и я думаю, что скоро будут подтверждены еще 23 случая. И я принял решение ввести более жесткие меры по образу и подобию тех, что введены в Москве. Я прошу без особой нужды не выходить на улицы, полиция будет проверять», - отметил губернатор в обращении к жителям региона в соцсети.

Как сообщил сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин, завтра депутаты примут во всех трех чтениях закон, согласно которому за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в связи с карантином будет введена уголовная ответственность до семи лет (если халатность человека привела к двум смертям), а также штраф от 300 до двух миллионов рублей.