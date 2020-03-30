«Проявить сознательность»: Валерия призывает к благоразумному соблюдению карантина

Певица Валерия сказала, что нельзя планировать дни карантина в качестве дополнительной возможности для отдыха или развлечения.

«Нельзя же быть такими беспечными, такими безответственными, безразличными. Кажется, что все это - ерунда. Друзья, мы должны оставаться в своих домах!» - заявила певица.

Она добавила, что в эти дни, мы должны проявить максимальную сознательность, чтобы остановить эту чудовищную пандемию.

«Мы должны помочь справиться системе здравоохранения с наплывом больных. Чтобы наша история не пошла по итальянскому сценарию, не подвергайте опасности себя и своих близких, будьте благоразумны», - посоветовала своим поклонникам Валерия.

С призывом оставаться дома на карантине выступил и Леонид Агутин - он исполнил песню на итальянском языке в поддержку жителей Аппенин. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко также остается дома, во дворе своего дома играет с сыном в футбол, а нападающий «Зенита» Артем Дзюба на время карантина переквалифицировался в хоккеиста - он вместе с сыновьями гоняет клюшкой мяч в пределах комнаты.

Ранее с обращениями к гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности обратились звезды политики, кино, музыки и спорта. Среди них - Ирина Безрукова, Татьяна Тарасова, Олег Газманов, Вячеслав Фетисов и другие. Отдельно серьезность ситуации разъяснили мэр столицы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин.