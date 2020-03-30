Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы

Президент США Дональд Трамп заявил, что 30 марта планирует провести телефонные переговоры Владимиром Путиным.

Глава Белого дома намерен обсудить цены на нефть, вопросы торговли и ситуацию с распространением коронавируса. Также Трамп не исключил обсуждение ситуации в Венесуэле.

В интервью телеканалу Fox News американский лидер заявил, что во время разговора Путин наверняка поднимет вопрос об отмене санкций против России.

«‎Он просит об этом два года»‎, - утверждает Трамп.

При этом президент США отметил важность переговоров с Россией.

«‎Не скажу, что эти отношения безупречны, но мы должны их обсуждать. Они воевали во Второй мировой войне, они потеряли 50 млн человек, они были нашими партнерами во Второй мировой войне», - добавил он.

Трамп также заявил, что у США есть больше проблем с другими странами, чем с Россией.

«‎Мы будем обсуждать энергетику. Мы не хотим, чтобы у нас была индустрия, которая выведена из игры, что, кстати, плохо и для них, и для всех», - сказал глава Белого дома.

Ранее, 26 марта, Владимир Путин в своем выступлении на саммите G20, который прошел в онлайн-режиме, предложил на период эпидемии коронавируса ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости.