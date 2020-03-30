Регионы, размещающие на своих территориях больных из других субъектов РФ, получат компенсации

Президент России Владимир Путин провел 30 марта совещание в режиме видеоконференции со своими полномочными представителями в округах. Глава государства дал новые поручения в связи с коронавирусом, а также призвал россиян проявить заботу о старшем поколении.

Путин, в частности, поручил правительству предусмотреть компенсации регионам при размещении на своей территории больных из других субъектов РФ. Также полпреды президента должны лично контролировать вместе с губернаторами оказание помощи гражданам старше 65 лет.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 302 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся составляет 1836 человек. Выздоровели 66 человек, умерли 11.