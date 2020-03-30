Винокур раскрыл результат своего теста на коронавирус

Народный артист РСФСР Владимир Винокур сообщил об отрицательном анализе теста на коронавирус. В своем Instagram юморист опубликовал фотографии, на которых врачи берут у него мазки на микрофлору со слизистой оболочки, а также документ, подтверждающий отрицательный результат теста.

«Дорогие Друзья! Должен поделиться с Вами, радостным событием! Берегите себя! Всем здоровья!», - написал Винокур.

Ранее СМИ сообщали, что Винокур контактировал со Львом Лещенко, который во вторник был госпитализирован в инфекционную больницу Коммунарки, где у него подтвердился коронавирус.

© vladimir_vinokur, instagram

Накануне в Москве ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Покидать дом можно только при экстренных случаях, если необходимо поехать на работу или сходить в ближайший магазин или аптеку.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 302 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся составляет 1836 человек. Выздоровели 66 человек, умерли 11.